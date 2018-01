Angetrunkener Fahrer in Sulzbach

Bei dem 45-jährigen Mann wurde bei einem Test ein Wert von 0,5 Promille gemessen. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Unfallflucht

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Am Dienstag, zwischen 01:30 und 11:30 Uhr, wurde in der Schillerstraße ein geparkter Mercedes angefahren. Das Fahrzeug wurde an der linken Seite erheblich beschädigte, so dass der Besitzer einen Schaden von rund 2.500 Euro zu beklagen hat.

Meldungen der Polizei Obernburg