Junger Mann greift 20-Jährigen in Elsenfeld an

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 20.01.2018 gegen 08.55 Uhr kam es in der Bahnhofstraße vor dem Lidl zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 20-jährige Geschädigte wurde, aus einer Gruppe von drei männlichen Personen, zumindest von einem jungen Mann tätlich angegriffen. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen. Bislang unbekannte Zeugen sollen versucht haben, die Beteiligten auseinanderzuhalten. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Wörth am Main. Am frühen Samstagmorgen gegen 05.50 Uhr wollte ein 39-jähriger mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Wörth/Seckmauern auf die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Ford-Fahrer bei Straßenglätte ins Schleudern und rutschte über eine Verkehrsinsel. Am Pkw entstand Totalschaden.



bak/Polizei Obernburg