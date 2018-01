Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Vorfahrtsunfall

Weitere Unfallfluchten

Mit ungültigen Kennzeichen unterwegs

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, gegen 13:50 Uhr, in der Kleinwallstädter Straße. Durch einen 54-jährigen Daimler-Fahrer wurde an der Fahrbahnverengung das Verkehrszeichen umgefahren. Danach entfernte sich der Mann ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde der Verursacher anhand des Kennzeichens ermittelt und noch in der Nähe auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes festgestellt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1.600 Euro.Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Zu einem Vorfahrtsunfall mit etwa 5.000 Euro Schaden kam es am Mittwoch gegen 15:45 Uhr an der Einmündung der Frankenstraße in den Seeweg.Der 21-jährige Fahrer eines Renaults bog aus der Frankenstraße in den Seeweg ein, übersah jedoch einen 82-jährigen Audifahrer auf der Vorfahrtstraße, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Am Mittwoch, in der Zeit von 06:55 - 08:00 Uhr, wurde in der Von-Mairhofen-Straße der Außenspiegel an einem geparkten Toyota abgefahren. Es entstand dabei ein Schaden von rund 300 Euro.Durch einen Zeugen gab es einen Hinweis auf ein helles Fahrzeug, dass an der Unfallstelle eine Zeitlang mit laufendem Motor stand.Leidersbach, Lkr. Miltenberg - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht.Ein 47-jähriger hatte grade seinen Hyundai abgestellt, als ein blauer Multivan rückwärts gegen den Wagen stieß und anschließend, trotz eines erheblichen Schadens von rund 2.000 Euro, sofort in Richtung Roßbach weg fuhr.Der Geschädigte versuchte zwar noch dem Verursacher zu folgen, verlor ihn aber aus den Augen.Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg - Am Mittwoch, gegen 21:30 Uhr, fiel einer Zivilstreife auf der B469 ein Fahrzeug mit erheblicher Geräuschentwicklung und rasantem Fahrstil auf.Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug wohl technische Veränderungen vorgenommen wurden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen können. Zudem waren die roten Überführungskennzeichen ungültig und somit erwartet den 33-jährigen Fahrer jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen Zulassungsvorschriften, sowie eines Verstoßes gegen die Versicherungs- und Steuerpflicht. Polizei Obernburg