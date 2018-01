Mercedes touchiert Bus und flüchtet

Fahrraddiebstahl

Am Montag, gegen 13:07 Uhr, kam es an der Einmündung der Karlstraße in die Sulzbacher Straße zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines blauen Mercedes Kombi bog aus der Karlstraße nach rechts ab und geriet dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn, wo sich gerade ein Omnibus in Fahrtrichtung Ortsmitte befand. Der Mercedes touchierte den Bus, setzte aber unbeeindruckt seine Fahrt fort. Es entstand ein Schaden von 6.000 Euro.



Obernburg. Zwischen vergangenem Freitag und Sonntag wurde aus einem Hofraum in der Dr.-Zöller-Straße ein Fahrrad gestohlen. Das grau-orange Rad der Marke Winora war mit einem Zahlenschloss an einem Wohnwagen befestigt und hatte einen Zeitwert von etwa 150 Euro. Der Täter entwendete das Bike mitsamt dem Schloss.

Tritt gegen Pkw



Elsenfeld. Am Montag, zwischen 07:30 und 13:00 Uhr, wurde in der Turmstraße ein geparkter Skoda Oktavia beschädigt. Der unbekannte Täter hatte mit dem Fuß eine Delle in die Heckklappe getreten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Leiter gestohlen



Elsenfeld. Zwischen dem vergangenen Donnerstag und Sonntag wurde aus einem Anwesen im Ostring eine Aluleiter entwendet. Der Täter drang vermutlich über das rückwärtige Tor auf das Grundstück und stahl die Steighilfe. Der Geschädigte hat einen Schaden von 399 Euro zu beklagen.

bak/Polizei Obernburg