Brand in Obernburger Metzgerei

Mit einem Großaufgebot rückten die Feuerwehren aus Obernburg und Eisenbach, sowie die Drehleitern der Werksfeuerwehr ICO und die Wehr aus Klingenberg-Trennfurt an. Unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte den Brand in einem Nebengebäude lokalisieren und recht schnell unter Kontrolle bringen. Eine Kühlzeile war in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser konnte verhindert werden.

Aufwändig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten: Hierzu musste das Dach teilweise abgedeckt und das Nebengebäude teilweise leergeräumt werden. Vorsorglich war auch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes angerückt. Dieser musste jedoch nicht tätig werden: Verletzt wurde niemand.

Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Hettler