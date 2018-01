Mit 1,6 Promille unterwegs

Ein Atemvortest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein des 50jährigen wurde sichergestellt und eine ärztliche Blutentnahme wurde durchgeführt.

Marihuana gefunden

Mömlingen

Am 13.01.18, gegen 23:30 Uhr, wurde bei einem 17jährigen im Rahmen einer Personenkontrolle in der Hauptstraße ein geringe Menge Marihuana sichergestellt. Der junge Mann wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Vom Unfallort entfernt

Elsenfeld

Am 13.01.18, um 18:30 Uhr, befuhr eine Polofahrerin die Erlenbacher Straße an der Einfahrt zum dortigen Kreisverkehr. Eine Taxifahrerin fuhr der Polofahrerin wohl wegen Unachtsamkeit wuchtig von hinten auf. Die Taxifahrerin entfernte ich nach dem Anstoß in Richtung Erlenbach, ohne sich um den Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Dies konnte von eine Polizeistreife beobachtet werden, die die junge Taxifahrerin in Erlenbach stellen konnte. Gegen die Taxifahrerin wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Zeugen für Unfallflucht gesucht

Obernburg

Im Zeitraum vom 11.01. bis 13.01.18 wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer in der Pfaffengasse ein abgestelltes Wohnmobil, wohl beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Streifschaden beträgt ca. 3000 Euro. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Umhängetasche gestohlen

Erlenbach

Am 13.01.18, wohl gegen 15:00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter aus einem Patientenzimmer im Krankenhaus Erlenbach eine Umhängetasche entwendet. Der Beuteschaden beträgt ca. 300 Euro.

vd/Polizei Obernburg