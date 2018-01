Fahrer unter Drogen

Handy liegengelassen, dann war es weg

Kennzeichen gestohlen

Farbschmierereien

Bei der Kontrolle eines Seatfahrers wurden am Montag, gegen 17:10 Uhr, in der Bahnhofstraße, Auffälligkeiten im Verhalten des Mannes festgestellt, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest bestätigte dann auch den Verdacht der Polizeibeamten. Bei dem 23-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zu allem Überfluss hatte der junge Mann auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel einstecken.- Nur kurz lies am Montag, gegen 16:00 Uhr, die Besitzerin eines goldenen IPhone das Gerät unbeaufsichtigt an den Fotoautomaten eines Drogeriemarktes in der Elsenfelder Straße liegen. Diesen Umstand nutzte ein Unbekannter und entwendete das Smartphone mit einem Zeitwert von etwa 400 Euro.- Zwischen Samstag und Sonntag wurde das vordere amtliche Kennzeichen MIL-B 1257 von einem Renault in der Rosenstraße gestohlen.- Am Montag, gegen 19.15 Uhr, wurden mehrere Jugendliche mitgeteilt, die auf dem Skaterplatz am Oberen Neuen Weg mit Spraydosen Farbschmierereien anbringen würden. Noch vor Eintreffen der Streife machten sich die Verdächtigen aus dem Staub. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf 500 Euro belaufen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg