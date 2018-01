Familienstreit, Haftbefehl und Amphetamin in der Tasche

Deshalb wurde von den Angehörigen die Polizei hinzugezogen. Dabei wurde zunächst festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand, der mit einer Geldzahlung abgewendet werden konnte. Zudem warf der Mann einen Klemmbeutel beim Erblicken der Polizeistreife weg, in dem sich Amphetaminpulver befand. Der Betroffene musste dann zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen werden, der in einer Haftzelle der Polizei Obernburg vollzogen wurde.



Fahrraddiebstahl

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg

Im Zeitraum vom 27.12.17 bis zum 06.01.18 wurde in Kleinwallstadt in der Ulandstraße durch einen unbekannten Täter ein unversperrtes Fahrrad, Marke Crossland, schwarz, aus dem Garten eines Wohnanwesens entwendet. Die Polizei Obernburg erbittet Zeugenhinweise.



Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg

Am 06.01.18, in der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer an einem geparkten Mercedes in der Bahnhofstraße ein Streifschaden an der linken Pkw Seite verursacht. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei Obernburg erbittet Zeugenhinweise zum unbekannten Fahrzeugführer, der sich von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen.



Unfall mit verletzter Person

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Am 06.01.18, gegen 11:15 Uhr, kam eine 45jährige Fordfahrerin aus dem Landkreis Miltenberg auf der Bundesstraße 469, Fahrtrichtung Aschaffenburg, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte wuchtig gegen die rechte Leitplanke. Von dort wurde sie gegen die Mittelleitplanke abgewiesen, wo der Pkw schließlich total beschädigt zum Stehen kam. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Am Pkw und den Leitplanken entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wörth abgesichert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Fahrzeugbergung.



Trunkenheit im Verkehr

Obernburg, Lkr. Miltenberg

Am 06.01.18, gegen 08:30 Uhr, wurde bei einem 58jährigen aus dem Landkreis Miltenberg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Darauf wurde bei dem Opelfahrer eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.



