Auto erfasst Fußgänger

Dort wurde er von einer 81jährigen VW-Fahrerin angefahren. Zeugenbefragungen ergeben, dass der Fußgänger auf dem rechten Gehweg lief und unvermittelt die Fahrbahn an der Querungshilfe betrat. Da die Querungshilfe lediglich eine Hilfe darstellt, nicht aber dem Fußgänger einen Vorgang einräumt, hätte er das heran nahenden Auto passieren lassen müssen. Somit dürfte der Fußgänger die Unfallursache gesetzt haben.Die Frau war in Richtung Kleinwallstadt unterwegs. Zur Unfallzeit herrschte Dämmerung und es regnete. Zudem war der Fußgänger dunkel gekleidet. Der Fußgänger erlitt eine Kopfplatzwunde und Prellungen; er hatte großes Glück. Schwerere Verletzungen wären möglich gewesen.

Vorfahrtsunfall

Großwallstadt

Um 17. 00 Uhr kollidierten an der Ausfahrt der B469 in Richtung Aschaffenburg ein Smart und ein Skoda. Der Smart-Fahrer war von der B 469 abgefahren und wollte anschließend nach rechts Richtung Großwallstadt weiter fahren. Er übersah den von links kommenden Skoda, der auf der Vorfahrtstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.



Randalierer kommt in Gewahrsam

Obernburg

Am Donnerstag um 23.30 Uhr randalierter ein 22jähriger in Elsenfeld in der Glanzstoffstraße am Bahnhof. Er trat den Außenspiegel eines Pkw ab und trat noch eine Delle in den Kotflügel. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er in einer Zelle der Polizei zur Ruhe gebracht werden.



Wohnungseinbruch

Erlenbach/Streit

In der Zeit vom Donnerstag letzter Woche auf diesen Donnerstag wurde in ein Wohnanwesen in der Streiter Straße eingebrochen. Unbekannte hatten an eine Stahltür das Schloss aufgebohrtH und Geld und Schmuck mitgehen lassen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt, da die Familie im Urlaub weilte.



Hinweise an die Polizei Obernburg unter der Telefonnummer 06022/629-0

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Obernburg