Schlägerei auf dem Elsenfelder Bahnsteig

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0



mkl/Polizei Obernburg

Im Laufe des Streites kam es zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf ein paar Beteiligte leicht verletzt worden. Ärztliche Behandlungen waren nicht erforderlich.ErlenbachEine Kundin in einem Verbrauchermarkt in den Pfützenäckern hatte ihre Tasche in den Einkaufswagen gelegt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Tasche entwendet worden war. Die Geschädigte hielt sich in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Geschäft auf.ElsenfeldUm 15.00 Uhr schlug in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße die Diebstahlsicherung an. Gerade verließen zwei Frauen den Laden. Die beiden wurden von einer Verkäuferin angesprochen. Eine der Frauen zeigte ihre Tasche, die andere ging jedoch weiter und verschwand in einem Wohnhaus. Dort verlor sie die Verkäuferin aus den Augen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Mutter und Tochter handelte. Diebesgut und Mittäterin konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Ebenso blieben die gestohlenen Schuhe im Wert von 25 Euro verschwunden.