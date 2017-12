Unfallflüchtiger in Elsenfeld gesucht

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von ca. 900 Euro.Mülltonnen entwendet; KlingenbergIm Laufe des vergangenen Donnerstages wurde von Unbekannten im Bereich der Hauptstraße eine Mülltonne entwendet. Die Tonne ist mit einer Nummer versehen und hat einen Wert von ca. 50 Euro.Fahren ohne Fahrerlaubnis, KlingenbergAm Freitagmorgen wurde ein Pkw-Fahrer in der Brückenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der 34jährige Fahrer aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seinen Pkw musste der Fahrzeugführer vor Ort abstellen.kick/Polizei Obernburg