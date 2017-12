Pannenabsicherung angefahren und geflüchtet

Eine Röllbacherin hat am Donnerstag Abend auf der B 469 eine Unfallflucht begangen. Die Opelfahrerin war auf der Bundesstraße Richtung Obernburg unterwegs und hatte die Absicherung eines Pannenfahrzeuges nicht rechtzeitig wahrgenommen.

Daher fuhr sie in den mit Blaulicht, Pylonen und Pannenleitset abgesperrten Bereich ein. Hierbei wurde ein Pylon plattgewalzt, eine blinkende Nissenleuchte überfahren. Die Opelfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des von ihr angerichteten Schadens zu kümmern.



Die zwecks der Absicherung des liegengebliebenen Pkws vor Ort befindlichen Polizeibeamten konnten das Kennzeichen der Röllbacherin ablesen. Eine Polizeistreife, die zur Halteranschrift nach Röllbach entsandt wurde, konnte den unfallverursachenden Pkw vor Ort antreffen. Teile der überfahrenen Sicherungseinrichtungen befanden sich noch verkeilt unter dem Opel. Der von der Röllbacherin angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Unfallflucht- blauer Pkw gesucht

Leidersbach, Roßbach Eine Unfallflucht ist am Mittwoch Vormittag vom Parkplatz des Therapiezentrums in Roßbach gemeldet worden. Eine Leidersbacherin hatte gegen 09.00 Uhr ihren silberfarbenen Pkw VW auf dem Parkplatz des Zentrums geparkt. Als sie um 12.00 Uhr zu ihrem VW Golf zurückkam, stellte sie an der Karosserie blaue Lackanhaftungen und diverse Kratzer fest. Vermutlich war ein Nutzer des Parkplatzes beim Rangieren an dem geparkten Golf hängengeblieben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Am Kreisel verunfallt

Elsenfeld, St 2308 Ein Röllbacher ist am Donnerstag früh gegen 09.15 Uhr mit seinem Opel am Rücker Kreisel verunfallt. Der Opelfahrer war, von Eschau kommend, am Kreisel auf die Umfahrung abgebogen. Hier kam er, möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und drehte sich um die eigene Achse. Hierbei überfuhr der Pkw ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Am verunfallten Pkw wurde die Fahrertüre leicht eingedellt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1500 Euro belaufen.



Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 - 0

dc/Pressebericht der Polizeiinspektion Obernburg