Betrunkener und unfallflüchtiger Sulzbacher von Zeuge gestoppt

In Kleinwallstadt streifte der Audifahrer in der Ortsdurchfahrt schließlich einen geparkten grauen Mercedes. Der Audifahrer stieg hier kurz aus seinem Pkw aus, begutachtete den angerichteten Schaden an dem abgefahrenen Spiegel und setzte dann seine „Kurvenfahrt“ fort. Der aufmerksame Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Schlangenlinienfahrers und verständigte die Polizei. Diese konnte den Unfallverursacher mit seinem Audi an der Halteranschrift in Mechenhard antreffen. Der Stockstädter räumte auf Vorhalt ein, den Unfall in Kleinwallstadt verursacht zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,4 Promille.Hierauf war eine Blutentnahme bei dem Alkoholsünder fällig. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den Stockstädter erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr.



Schrottsammler beanstandet

Leidersbach, Volkersbrunn

Eine Gruppe von Schrottsammlern ist am Donnerstag früh gegen 01.20 Uhr in der Volkersbrunner Straße angetroffen worden. Die drei polnischen Schrottsammler hatten mittels Handzettel eine Schrottsammlung angekündigt und bereits diversen Metallschrott in ihren Kleintransporter verladen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass die Ladung nur ungenügend gesichert war. Weiterhin fanden die Beamten zwei Kanister mit möglicherweise illegal abgezapftem Dieselkraftstoff vor.

Da die drei Männer ihre gewerbliche Schrottsammlung nicht angekündigt und bereits mehrfach unerlaubte Sammlungen durchgeführt haben, wurde die gesammelte Ladung sichergestellt. Die drei Polen müssen zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

Der unerlaubt eingesammelte Altschrott wird in der Müllumladestation des Landkreises Miltenberg verwertet.



Betrunken Unfall verursacht

Elsenfeld, Rück

Ein Elsenfelder ist am Mittwoch Abend gegen 20.45 Uhr in der Elsavatalstraße von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen worden. Der Opelfahrer war im Bereich Heusenstamm in einen Unfall verwickelt. Nach Angaben des anderen Unfallbeteiligten hatte der Elsenfelder eine Fahne und war nach dem Personalientausch mit seinem Pkw weitergefahren. Nach Mitteilung des Sachverhaltes konnte der Opelfahrer im Rahmen der Fahndung auf dem Heimweg von der Polizei angehalten und überprüft werden. Nachdem die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Opelfahrer feststellten, war eine Blutentnahme fällig. Der Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,52 Promille. Den Führerschein des Elsenfelders behielten die eingesetzten Beamten ein.



Pkw BMW angefahren

Obernburg a.Main

Eine Unfallflucht ist aus der Blumenstraße gemeldet worden. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer blieb hier vermutlich beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW hängen. Der 5er BMW wurde hierbei am hinteren linken Kotflügel und der Stoßstange verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.



Wäscheständer entwendet

Obernburg a.Main

Unbekannte haben, vermutlich am 24.12.17, nachmittags zwischen 16.30 und 24.00 Uhr, in der Oberen Gasse einen Wäscheständer entwendet. Der Wäscheständer aus Edelstahl war im Freien in einem langen, schmalen Hofraum abgestellt gewesen. Möglicherweise wurde der Ständer von Passanten aus Schabernack nur verstellt. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.



Fahrräder entwendet

Elsenfeld/Eisenbach

Zwei Fahrräder sind an den Feiertagen in Elsenfeld im Weidenweg entwendet worden. Die Räder der Marke Gudereit und EXT waren im Carport eines Einfamilienhaus verschlossen abgestellt worden. Als die Besitzer am Mittwoch Nachmittag gegen 14.00 Uhr nach ihren Rädern schauten, konnten sie nur noch ein abgezwicktes Zahlenschloss im Carport vorfinden. Die Räder im Wert von ca. 600 Euro fehlten.

Bei der Anzeigenaufnahme am Mittwoch Nachmittag stellte sich heraus, dass die beiden Räder und ein weiteres, das Anfang Dezember in der Birkenstraße entwendet wurde, von einem Spaziergänger in Eisenbach im Bereich eines Waldweges in der Verlängerung der Naturparkstraße zum Lauterhof aufgefunden wurden.

Die Räder waren bereits sichergestellt und beim Bauhof der Stadt Obernburg als Fundsache verwahrt worden.

Die Polizei bittet hier Elsenfelder Anwohner der Birkenstraße und des Weidenweges um Hinweise auf die Fahrraddiebe.

Möglicherweise sind die Täter auch in Bereich Eisenbach aufgefallen, als sie mit den Rädern Richtung Lauterhof unterwegs waren.



Versuchter Automatenaufbruch

Erlenbach a.Main

Unbekannte haben am zweiten Feiertag, 26.12.17, gegen 15.00 Uhr versucht, einen Snack- und Getränkeautomaten, der auf dem Gelände eines Waschparks in den Pfützenäcker aufgestellt ist, aufzubrechen. Die beiden Täter hatten mittels Pflasterstein versucht, die aufbruchsichere Glasscheibe des Automaten mit einem Pflasterstein einzuschlagen. Hierbei wurden sie von der Überwachungsanlage aufgenommen. Nachdem die beiden Aufbrecher an der Scheibe scheiterten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab.



