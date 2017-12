Mann lädt Kartons aus - als er zurückkommt, ist sein Auto weg

Promille

Gartenhäuser aufgebrochen

Türglas beschädigt

Unfall zwischen Lkw und Pkw

Der Besitzer hatte sein Fahrzeug in der Hauptstraße abgestellt und entlud daraus Kartons. Den Schlüssel hatte er bei sich. Als der Mann nach der ersten Ladung zu seinem Fahrzeug zurückkam, war das Fahrzeug plötzlich verschwunden.Unklar ist, wie der Täter das Fahrzeug hatte starten können.Klingenberg a.Main OT Röllfeld, Lkr. Miltenberg - Einen Wert von 0,50 Promille zeigte der Alkomat bei einem Nissanfahrer, der am Dienstag, gegen 23:00 Uhr, in der Langgasse angehalten wurde.Den Mann erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot.Mömlingen, Lkr. Miltenberg - Offenbar wurden in der Zeit von vergangenem Donnerstag, bis Dienstag mehrere Gartenhäuser in der Schrebergartenanlage an der Bachstraße aufgebrochen.Durch den ermittelnden Kollegen vor Ort konnten sechs aufgebrochene Hütten festgestellt werden, über einen Diebstahlschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg - Nur geringer Schaden entstand bei einer Sachbeschädigung an der Glaseinfassung einer Türe zur Bibliotheke in der Hauptstraße.Der Schaden wurde vermutlich zwischen dem 05. und 19.Dezember verursacht.Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Leicht verletzt wurde der 46-jährige Fahrer eines Ford am Dienstag, gegen 06:50 Uhr, auf der Glanzstoffstraße.Der 52-jährige Fahrer eines Sattel-Lkw fuhr aus dem Zufahrtsbereich der ICO in die Glanzstoffstraße ein und übersah den dort fahrenden Pkw des 46-jährigen, der leicht verletzt wurde.Insgesamt entstand ein Schaden von gut 8.000 Euro.Polizei Obernburg