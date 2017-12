Mann in Obernburg wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Schlangenlinienfahrer

Bei seiner Durchsuchung hatte er eine Kleinmenge Marihuana einstecken und muss deswegen mit einer Anzeige rechnen.

Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg. Am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, wurde durch Zeugen ein auffällig fahrender Mercedes von Klingenberg kommend mitgeteilt. Die Streife konnte den Wagen in der Landstraße anhalten und bei dem 80-jährigen Fahrer Alkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Zusätzlich muss der Mann noch Tabletten einnehmen, in wie weit die Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben, wird das Ergebnis einer Blutentnahme zeigen.

Promillefahrt

Hausen, Lkr. Miltenberg. Gegen 16:40 Uhr, am Sonntag, wurde ein Opelfahrer in der Hauptstraße zur Kontrolle angehalten. Bei dem 43-jährigen wurde ein Promillewert von 0,84 Promille gemessen. Gegen ihn wird ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot erlassen.

mci/Quelle: Polizei Obernburg