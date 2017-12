Fußgängerin in Eisenbach angefahren

Fahrerlaubnis ungültig

Gegen 17 Uhr, überquerte eine 61-jährige Fußgängerin auf Höhe des Mömlingtalrings die B 426. Ein gleichaltriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Obernburg, übersah die Frau und fuhr sie an. Diese wurde leicht verletzt an Hand und Knie ins Krankenhaus gebracht.

Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Ohne gültige Fahrererlaubnis war ein 37-jähriger mit seinem Audi unterwegs. Der Mann wurde am Donnerstag, um 00:35 Uhr, Am Hang kontrolliert. Er konnte zwar ein nationales Dokument seines Heimatlandes vorzeigen, da er jedoch seit mehr als zwei Jahren seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erwartet den Mann jetzt eine Anzeige, denn der Führerschein hatte seine Gültigkeit verloren.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg