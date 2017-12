Polizei nüchtert zwei schwer Betrunkene aus

Notebook aus Pkw entwendet

Mit Mofa umgekippt und verletzt



Zwei Opel Meriva kollidiert

Außenspiegel abgefahren

Einer Polizeistreife war um 14.15 Uhr ein Mann am Bahnhofaufgefallen, der sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Obwohl ihm von zwei hilfsbereiten Damen aufgeholfen worden war, knickten seine Beine sofort wieder ein. Er war nicht mehr in der Lage seinen Namen zu nennen und wurde in Gewahrsam genommen.Zwei Stunden später teilten die Angestellten eines Einkaufsmarktes inmit, dass ein Mann auf der Toilette liegen würde. Die alarmierten Sanitäter konnten wieder abrücken. Es handelte sich um einen bei der Polizei bestens bekannten Alkoholiker. Mit einem Alkoholwert von etwas über 3,6 Promille musste auch er ausgenüchtert werden bis er wieder in der Lage war sich sicher fortzubewegen.Ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen gelang es einem Unbekannten Gegenstände aus einem verschlossenen Pkw zu entwenden. Am Donnerstag um 20.45 Uhr hatte der Besitzer sein Fahrzeug in der Nibelungenstraße vor seinem Haus abgestellt. Am Freitag um 8.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl eines Notebooks und einer Brille aus dem Kofferraum. Die Gegenstände haben einen Wert von 2000 Euro.. Am Freitagmittag wurde ein 15-jähriger nach einem Unfall ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. Er hatte mit seinem Mofa verkehrsbedingt anhalten müssen und war daraufhin seitlich umgekippt. Dabei verletzte er sich leicht.Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Opel Meriva ist es am Freitagvormittag gekommen. Eines der Fahrzeuge war von der Gartenstraße gekommen. Der Fahrer wollte in die Bachstraße einbiegen und hatte dort das bevorrechtigte Fahrzeug übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.. An einem geparkten BMW ist am vergangenen Donnerstag der Außenspiegel abgefahren worden. Der BMW war von 8 bis 18 Uhr in der Boschstraße vor der Firma Gries Deko geparkt. Der Unfallverursacher hatte sich nicht gemeldet und ist unbekannt.



dc/Meldungen der Polizei Obernburg