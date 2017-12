Reifen an sieben Autos zerstochen

Streitigkeit zwischen Autofahrern

An den einzelnen Fahrzeugen wurde immer eine unterschiedliche Anzahl an Reifen beschädigt. Auf welche Art und Weise und mit welchem Werkzeug der Unbekannte die Reifen beschädigte, konnte nicht ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von mindesten 1.800 Euro.

Niedernberg. Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Pkw-Fahrern kam es am Sonntag, gegen 19:20 Uhr, in der Römerstraße. Offenbar hatten beiden, ein 21-jähriger und ein 39-jähriger, unterschiedliche Auffassung über die bestehenden Verkehrsregelungen und bekamen sich auf offener Straße in die Haare. Beide haben sich gegenseitig angezeigt.

dc/Polizei Obernburg