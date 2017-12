Schlägerei auf dem Leidersbacher Weihnachtsmarkt

Dabei gingen drei Männer gemeinschaftlich gegen eine Person vor, welche versuchte sich dagegen zu wehren, wobei auch ein Glühweinbecher zum Einsatz kam. Zwei Personen erlitten blutende Wunden im Kopfbereich. Ein Beteiligter wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten durch zwei alkoholisierte Beteiligte zudem beleidigt.Elsenfeld, Lkr. MiltenbergAm 02.12.17, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 34jähriger Erlenbacher mit seinem Pkw die Ortsumgehungsstraße 2309 Elsenfeld. Da er zu schnell war und nach eigenen Angaben so einen dortigen Kreisverkehr übersah, prallte er frontal gg. die dortige Mittelinsel und hinterließ zumindest einen Flurschaden (Büsche und Randstein). Auch am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.Elsenfeld, Lkr. MiltenbergAm 02.12.17, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße zum Unfall, bei dem ein Toyotafahrer aus Obernburg gegen einen geparkten BMW stieß. Der Toyotafahrer begutachtete die Unfallstelle und entfernte sich dann, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Nachgang konnte der Verursacher über Zeugenangaben festgestellt werden.Erlenbach, Lkr. MiltenbergAm 02.12.17, in der Zeit von 13:30 bis 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Berliner Straße zu einem Anstoß eines unbekannten Fahrzeugführers an einen geparkte BMW, Mini. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Streifschaden zu kümmern.Obernburg, Lkr. MiltenbergIm Zeitraum vom 01.12. auf den 02.12.17 wurde der Edelstahlbriefkasten an einem Wohnanwesen in der Odenwaldstraße auf unbekannte Art beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise auf den unbekannten Verursacher.Leidersbach, Lkr. MiltenbergIn der Nacht vom 01.12.17 auf den 02.12.17 wurde in der Roßbacher Straße die Frontglasscheibe eines Getränkemarktes durch einen Flaschenwurf beschädigt. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise auf den unbekannten Verursacher. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0



mkl/Polizei Obernburg