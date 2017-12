Unfall beobachtet

Der Unfallverursacher fuhr hierbei verbotswidrig in die Kreßstraße, bei welcher es sich um eine Einbahnstraße handelt, ein und touchierte das Fahrzeug einer Dame welche die Straße ordnungsgemäß befuhr. Nach dem Unfall setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Der Unfall wurde von einer bislang unbekannten Dame beobachtet. Es wird gebeten, dass sich die Dame oder weitere Zeugen des Unfalls mit der Polizei Obernburg a.M. unter 06022-6290 in Verbindung setzen.

Kein Führerschein - dafür unter Einfluss von Drogen

Klingenberg a.M.

Kurz vor sieben Uhr am Morgen des vergangenen Freitags unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Obernburg einen jungen Mann in Klingenberg a.M. einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann gab weiter an, dass er am Vorabend einen Joint geraucht habe. Da der Verdacht bestand, dass der Herr auch zum Kontrollzeitpunkt noch unter dem Einfluss der Droge stand, musste er seine Fahrt beenden und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einen Monat Fahrverbot.

Polizei Obernburg