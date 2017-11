Mann verprügelt Bekannten

Ein 41jähriger verließ die Wohnung, um weiterem Streit aus dem Weg zu gehen und begab sich zur Bushaltestelle im Bereich einer Tankstelle. Nachdem er dort bereits eine viertel Stunde wartete, kam einer der Männer aus der Wohnung zu ihm und schlug sofort und ohne Vorwarnung auf den Mann ein. Selbst als dieser bereits auf dem Boden lag, schlug und trat der Täter weiter auf den Mann ein. Der Geschädigte erlitt hierdurch stark blutende Verletzungen im Gesicht. Er konnte sich dann offenbar selbst noch nach Hause retten. Dort stellte er später fest, dass seit dem Vorfall auch noch sein Handy fehlt. Der Täter ist der Polizei bekannt und muss sich nun wegen des Vorfalls verantworten.

Faustschlag aus Nichtigkeit

Leidersbach

Zwei 16jährige befanden sich am Freitag gegen 21.00 Uhr in einem Linienbus in Leidersbach. Zwischen den beiden kam es zu einem Blickkontakt. Hierdurch fühlte sich der andere dermaßen provoziert, dass er auf sein Gegenüber zuging und ihm zwei Faustschläge ins Gesicht versetzte. Der Geschlagene erlitt hierdurch glücklicherweise nur leichtere Verletzungen.





Auffahrunfall endet mit zwei Verletzten

Obernburg a.Main

Am Freitag gegen 18.45 Uhr befuhr ein junger Mann mit seinem Opel die B 469 von Miltenberg in Richtung Aschaffenburg. An der Mainbrücke in Obernburg verließ er die Bundesstraße und wollte am Ende in Richtung Elsenfeld abbiegen. Hierbei fuhr er auf einen wartenden Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden Kinder, die sich im Skoda befanden leichte Verletzungen. Sie wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme durch ihre Eltern zu einem Arzt gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Autos dürfte sich um die 7000,- Euro belaufen.





Opelfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Erlenbach a.Main

Ein BMW-Fahrer fuhr am Freitag gegen 17.40 Uhr von Erlenbach in Richtung Elsenfeld. An der Einmündung zum Viktoriaheim musste er hinter einen Lkw anhalten, da dieser nach links abbiegen wollte. Eine dahinter fahrende Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Hierdurch erlitt die junge Opel-Fahrerin Prellungen im Oberkörperbereich und Verletzungen am Kopf. Sie musste durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht. Der BMW-Fahrer konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 6000,- Euro.





Unbekannte besprühen Wand

Wörth a.Main

Noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag in der Mainstraße in Wörth eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht. Das Entfernen der Farbe dürfte mindestens 200,- Euro kosten.



Sportboot gerät in Brand

Klingenberg a.Main, ST: Röllfeld

Die Feuerwehr in Röllfeld wurde am Freitag gegen 11.45 Uhr zum Campingplatz beordert, da dort ein Sportboot in Flammen stand. Gleich nach ihrem Eintreffen konnten die Floriansjünger den Brand löschen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass das Sportboot auf Land gezogen war und dort die Batterie des Bootes aufgeladen werden sollte. Offenbar aufgrund eines technischen Defektes fingen dann Teile des Bootes an zu brennen. Der Brand selbst griff auch auf einen Anhänger und ein Ruderboot, welche sich in unmittelbarer Nähe des Sportbootes befanden über. Trotz der schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr ist das Sportboot nicht mehr einsatzbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000,- Euro.





Friedhof wird zu Diebstahltatort

Kleinwallstadt

Bereits zwischen dem 16.11. und dem 19.11. wurde von einem Grab auf dem Kleinwallstädter Friedhof eine bronzene Grableuchte im Wert von 100,- Euro entwendet.





Metallzaun angefahren und geflüchtet

Sulzbach a.Main

Ein bislang noch unbekannter Pkw-Fahrer stieß in der Zeit von Mittwoch 17.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr gegen den Zaun einer Kindertageseinrichtung am Sulzbacher Sportplatz. Nach dem Anstoß entfernte sich der Fahrzeugführer ohne sich um den Schaden, den er angerichtet hatte, zu kümmern. Am Zaun entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.



