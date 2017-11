Auf der Kreisstraße Gegenverkehr übersehen

Ohne Führerschein

Aufgrund des Feierabendverkehrs hatte sich ein Stau gebildet. Offenbar wollte die 54-jährige Fahrerin eines Opels wenden und steuerte ihr Fahrzeug dazu über die Fahrbahnmitte. Jedoch übersah sie einen entgegenkommenden Golffahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.- Nicht den erforderlichen Führerschein besitzt ein 70-jähriger, der am Freitag, gegen 02:25 Uhr, in der Kirchgasse mit einem Golf kontrolliert wurde.Zunächst war das Fahrzeug zwischen Elsenfeld in Richtung Rück aufgefallen und sollte angehalten werden. Der Pkw-Fahrer, der noch etwas weiter voraus fuhr, bog in Rück in die Kirchgasse ein und schaltete das Licht aus, um sich der Kontrolle zu unterziehen.Er konnte jedoch von der Streife eingeholt und zum Anhalten aufgefordert werden. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich dann, dass der Mann nach einer Fahrerlaubnissperre nicht wieder einen neuen Führerschein beantragte.- Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, an der Einmündung der Kleinwallstädter Straße in die Staatsstraße. Die 54-jährige Fahrerin eines Kia wollte von der Kleinwallstädter Straße kommend nach links in Richtung Kleinwallstadt einbiegen. Hier übersah sie einen 37-jährigen, der mit seinem Mini von Kleinwallstadt kam und die vorfahrtsberechtigte Umgehungsstraße weiterfahren wollte. Bei dem Anstoß im Einmündungsbereich wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Schaden von geschätzten 8.000 Euro.- Leicht verletzt wurde am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, ein 20-jähriger Rollerfahrer auf der Staatsstraße von Erlenbach in Richtung Elsenfeld. Ein 49-jähriger Renaultfahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den Zweiradfahrer auf. Der junge Mann stürzte daraufhin und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von gut 2.000 Euro.Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg - Rund 65 Festmeter Holz wurden im Zeitraum vom 02. - 10.Oktober in der Waldgemarkung Rebhecke gestohlen. Das Buchenholz war bereits in 4-m-Stück zurecht geschnitten und hatte einen Wert von etwa 2.000 Euro. Für die entwendete Menge waren mindestens drei Lkw-Ladungen bzw. drei Fahrten notwendig.