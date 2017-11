Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Erlenbach

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Dabei übersah er einen entgegen kommenden Seat. Die Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Die drei Insassen des Unfallverursachers und der Fahrer des Seat kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Erlenbach regelte den Verkehr und säuberte die Fahrbahn.KlingenbergUm 04.00 Uhr wurde ein 27jähriger VW-Fahrer in der Wilhelmstraße angehalten. Da der Alko-Test 1,6 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste der Mann abgeben.ObernburgUm 19.00 Uhr wurde einer jungen Frau, die zu Fuß entlang der Anna-Kapelle unterwegs war die Handtasche entrissen. Hierzu war ein Unbekannter von hinten an die Geschädigte heran gerannt und hatte ihr blitzschnell die Tasche vom Arm gezogen. Anschließend rannte der Täter davon. Eine Beschreibung des Täters konnte die Frau nicht geben. In der Tasche befand sich ein Mobiltelefon Samsung Galaxy S8.GroßwallstadtUm 17.00 Uhr bemerkte eine Frau, die mit ihrem Polo auf der B469 unterwegs war, dass Rauch aus ihrem Motorraum kam. Sie verließ die B469 bei der Anschlussstelle Großwallstadt. Noch bevor sie ihr Fahrzeug abstellen konnte, gab es einen Knall. Kurz darauf konnte die Frau ihren Pkw verlassen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass der VW völlig ausbrannte.GroßwallstadtUm 12.00 Uhr befuhr ein 40jähriger mit seinem VW die Momlinger Str. vom Industriegebiet kommend Richtung Ortsmitte. An der Kreisstraße wollte er geradeaus weiter fahren. Er übersah den dort Richtung Obernburg fahrenden VW eines 74jährigen. Der hatte Vorfahrt. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beide Pkw wurden total beschädigt. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Großwallstadt übernahm die Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung.Originalmeldung der Polizei Obernburg