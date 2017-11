Wildschwein zweimal überfahren

Am Freitag gegen 22.30 Uhr war die Sau vor einen Mercedes gerannt und überfahren worden. Obwohl das Unfallfahrzeug mit Warnblinklicht am Straßenrand stand, überfuhr die Fahrerin eines Skoda das Tier noch einmal.

Alkoholisiert am Steuer

Leidersbach, Klingenberg

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Fahrzeugführer Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen. Um 23.50 Uhr war bei der Fahrerin eines Mini in der Hauptstraße in Leidersbach Alkoholgeruch aufgefallen. Ein Test zeigte bei ihr einen Wert von 0,64 mg/l. Eine knappe Stunde später wurde beim Fahrer eines Opel in der Klingenberger Schenkenstraße ein Wert von 0,52 mg/l festgestellt. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfallflucht

Mömlingen

Unerkannt aus dem Staub machte sich ein Unfallverursacher am Freitagabend. Der Unbekannt hatte in der Zeit zwischen 19 und 21.30 Uhr einen Renault Clio, der auf dem Parkplatz der Kulturhalle abgestellt war, angefahren und beschädigt. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Rauschgiftfund am Bahnhof

Kleinwallstadt

Bei einer Personenkontrolle am Freitagabend wurde bei einem 21jährigen ein Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden. Der Besitzer erklärte, dass es sich um ein Medikament handelt, dass er einer namentlich nicht bekannten Person übergeben solle. Das Pulver wurde sichergestellt und einem Test unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um das Betäubungsmittel Amphetamin handelt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Polizei Obernburg