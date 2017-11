Vorfahrt missachtet - Auto und Lastwagen stoßen auf B469 zusammen

Die 70-jährige Fahrerin eines Toyotas wollte von der B 469 kommend auf die Kreisstraße in Richtung Großwallstadt einbiegen. Allerdings missachtete sie die Vorfahrt eines Lkw und stieß mit diesem zusammen. Es entstand hierbei ein Schaden von mindestens 7.000 Euro.Gegen die Autofahrerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg - Am Freitag, gegen 01:50 Uhr, wollte eine Streifenbesatzung in der Sportplatzstraße einen Mercedes kontrollieren. Nachdem die Streife gewendet und das Stop-Signal gegeben hatte, versuchte der Fahrer sein Heil zunächst in der Flucht, konnte jedoch schließlich doch angehalten werden.

Der Grund für sein Verhalten dürfte daran gelegen haben, dass der 55-jährige Fahrer einen Alkoholwert von 1,72 Promille hatte. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.



Unfallflucht

Sulzbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Durch einen lauten Knall wurden am Donnerstag, gegen 21:50 Uhr, Anwohner im Berliner Ring aufmerksam. Die Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer eines BMW mit Anhänger gegen einen Stromverteilerkasten fuhr und sich nach dem Anstoß entfernte. Der Schaden an dem Verteilerschrank beträgt rund 1.000 Euro.

Der Verursacher ist dank des abgelesenen Kennzeichens bekannt.



Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg - Wohl in der Zeit von Dienstag auf Mittwochabend wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Presentstraße der Audi einer Mitarbeiterin angefahren. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter Verursacher den Wagen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.



Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Am Donnerstag, zwischen 08:00 und 08:20 Uhr, stand ein silberner Passat auf dem Parkplatz einer Praxis in der Straße Am Holzplatz. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verursacher den Pkw an der hinteren Stoßstange und hinterließ einen Schaden von gut 3.000 Euro.



Haftbefehl vollzogen

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg - Im Rahmen der Kontrolle eines verdächtigen Kleinlasters wurde bei einem der Mitfahrer festgestellt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl besteht.

Der Laster mit dem die Obst- und Gemüseverkäufer unterwegs waren, fiel im Bereich Tiefental auf und wurde später in der Miltenberger Straße angehalten.

Der Haftbefehl gegen den 52-jährigen Mann lautete auf eine Vielzahl von Warenbetrügereien. Er wurde dem Ermittlungsrichter zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.



Polizei Obernburg