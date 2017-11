Geparktes Fahrzeug gestreift

Eine Mönchbergerin war hier von Sulzbach kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei kam sie etwas zu weit nach rechts und streifte mit ihrem Minicooper einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Während an dem Minicooper nur geringer Sachschaden entstand beträgt der am Mercedes ca. 4500 Euro.

Zwei Fahrräder entwendet

Mömlingen

Gleich zwei Räder haben unbekannte am Wochenende in der Tilsiter Straße entwendet. Die Fahrraddiebe begaben sich dort in den Hofraum eines Hauses und nahmen die beiden dort auf dem Stellplatz abgestellten Räder mit. Leider wurde es den Dieben leicht gemacht, da beide Räder, ein schwarz grünes Rad Marke Merida und ein Rad der Marke Elektra Townie Original, unverschlossen waren. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Polizei Obernburg