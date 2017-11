Obernburg: Schon wieder Ausfahrtschild umgefahren

Der Verursacher, vermutlich ein Seat, fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in der Ausfahrt und rutschte gegen das Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Elsenfeld. In der Nacht von Samstag bis Sonntag wurde in der Odenwaldstraße ein geparkter BMW angefahren. Der schwarze Wagen wurde an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 1.000 Euro.

Originalmeldung der Polizei Obernburg