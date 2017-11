Drei Unfall-Fluchten im Raum Obernburg - Wer kann weiterhelfen?

Rauschgift sichergestellt

Mülltonnenbrand

Unfall zwischen Kleinlaster und Radfahrer

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Gegen 15:45 Uhr am Samstag kam es auf der Umgehungsstraße zu einer Unfallflucht. Die 18-jährige Fahrerin eines VWs Golf fuhr in Richtung Kleinwallstadt. Laut ihren Angaben kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches auf ihre Fahrbahnseite geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr sie möglichst weit rechts, beschädigte sich ihren Pkw allerdings an der rechten Leitplanke nicht unerheblich. Der Schaden wurde mit 4.000 Euro angegeben.Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Hauptstraße ein geparkter Alfa Romeo angefahren. Der Pkw wurde am vorderen linken Kotflügel eingedellt. Der Besitzer bleibt auf einem Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro sitzen.Niedernberg, Lkr. Miltenberg - Am Samstag, gegen 06:20 Uhr, hatte eine Streifenbesatzung auf der B 469 in Richtung Norden die Absicherung eines liegen gebliebenen Lkw übernommen. Dazu war die Gefahrenstelle mit Blaulicht, Leuchtmarkierung und Pylonen abgesichert.Durch die Fahrerin eines VW Polo wurde der Fahrstreifen zu spät gewechselt und dabei die Absperrung überfahren. Hierbei wurden Teile des Materials derart beschädigt, dass es nicht mehr brauchbar ist. Der Schaden hält sich im Bereich um 100 Euro.Ohne sich zu erkennen gegeben zu haben, auch nicht telefonisch, setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort. Sie konnte später durch eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt werden.Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Bei der Kontrolle eines 18-jährigen am Samstag, gegen Mitternacht, im Elsenfelder Beachpark wurde eine kleine Menge Marihuana sichergestellt.Gegen den jungen Mann wird nun eine Anzeige erstattet.Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg - Zum Brand einer Mülltonne kam es am Samstag, gegen 20:00 Uhr, Im Weidig. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch Anwohner eingedämmt werden. Warum der Müllbehälter Feuer fing ist nicht bekannt.Eschau, Lkr. Miltenberg - Einen Radfahrer übersah am Samstag, gegen 13.45 Uhr, im Eschauer Kreisel der Fahrer eines Kleinlasters.Der 50-jährige Zweiradfahrer befand sich bereits im Kreisel, als ein 22-jähriger mit seinem Renault Master einfuhr. Die Beiden touchierten sich und der Radfahrer stürzte, wurde glücklicherweise aber nur leicht verletzt.Der Schaden wurde auf gut 8.000 Euro beziffert.Originalmeldung der Polizei Obernburg