Geparktes Auto in Großwallstadt angefahren

Als sie gegen 15.30 Uhr den Heimweg antreten wollte, stellte sie an ihrem schwarzen Pkw fest, dass dieser hinten links beschädigt war. An dem beschädigten Pkw konnte weißer Abrieb des unfallverursachenden Fahrzeug festgestellt werden.Während der Bürgerversammlung am vergangenen Mittwoch Abend ist in der Gartenstraße ein blauer Pkw verkratzt worden. Eine Rückerin hatte ihren VW Golf gegen 18.00 Uhr dort abgestellt und dann die Veranstaltung besucht. Am Samstag bemerkte die Besitzerin des Fahrzeugs, dass die gesamte linke Fahrzeugseite des Pkws Kratzer aufweist.Während des Einkaufes im Aldimarkt in der Bahnhofstraße ist einer Leidersbacherin die Geldbörse entwendet worden. Die 44-jährige Kundin hatte am Donnerstag Vormittag gegen 11.45 Uhr dort eingekauft. Nach dem Bezahlen an der Kasse schob die Leidersbacherin ihren gut gefüllten Einkaufswagen Richtung Ausgang. Ein noch unbekannter Dieb nutzte die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse der Kundin, die diese leichtsinnigerweise im Einkaufswagen abgelegt hatte. Zur Tatzeit herrschte im Markt starkes Gedränge, was der Dieb ausnutzte.Originalmeldung Polizei Obernburg