Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Der Fahrzeugführer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, zudem schlug den Beamten starker Marihuanageruch aus dem Kofferraum entgegen. Im Fahrzeug wurden ca. 90 Gramm Marihuana aufgefunden. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme wegen der Drogenbeeinflussung durchgeführt. Bei der anschließenden Nachschau in verschiedenen Wohnungen in Landkreisgemeinden wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Diesbezüglich werden drei Personen als Beschuldigte geführt. Hierbei handelt es sich um jeweils mehrere Gramm Marihuana, Amphetamin, LSD, Psylocybinpilze und Ecstasytabletten.Niedernberg, Lkr. MiltenbergAm 30.10.17, 09:40 Uhr, befuhr eine ortsansässige Dame mit ihrem Fahrrad die Großostheimer Straße und kam ohne Fremdverschulden zu Sturz. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.Eschau, Lkr. MiltenbergAm 30.10.17, 10:20 Uhr, fuhr eine 59jährige aus dem Landkreis Miltenberg mit ihrem Pkw aus dem Parkplatz eines Supermarktes am Geisheckenweg auf die Fahrbahn ein. Sie übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Opel. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand glücklicherweise nur ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Ein Abschleppunternehmen räumte die Unfallstelle.Originalmeldung der Polizei Obernburg