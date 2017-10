Dachziegel macht sich Selbständig

Im Roßgrabenweg hatte sich der Dachziegel eines Wohnhauses selbstständig gemacht und war auf einen vor dem Haus geparkten Pkw gefallen. An diesem wurde das Dach auf Höhe der Fahrertüre erheblich eingedellt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Verkehrszeichen umgefahren

Erlenbach a.Main

Aus Unachtsamkeit hat ein Erlenbacher am Sonntag Vormittag gegen 11.30 Uhr ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Erlenbacher Rentner war mit seinem Pkw von der Lindenstraße kommend nach links in den Dr.-Strube-Platz eingebogen. Hierbei kam er auf die dortige Verkehrsinsel und knickte das dortige Verkehrszeichen um. An dem Opel des Erlenbachers entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Ausflug nach Frankfurt endet bei der Polizei

Obernburg a.Main

Einen schönen Ausflug nach Frankfurt hat ein amtsbekannter Obernburger am Wochenende gemacht. Der 45.jährige verständigte zunächst am Samstag Abend die Rettungsleitstelle und ließ sich von seinem Wohnort wegen angeblicher Beschwerden, die nur in einer Fachklinik zu behandeln sind, nach Frankfurt einweisen. Dort angekommen waren die Beschwerden scheinbar recht schnell vergangen, denn der Obernburger begab sich von der Klinik direkt in die Stadt und genoss das Nachtleben. Gegen 06.00 Uhr bestieg er dann, ohne einen „Pfennig“ in der Tasche, ein Taxi und ließ sich zunächst nach Babenhausen fahren. Unterwegs gabelte der Schwarzfahrer an einer Tankstelle noch eine alkoholisierte Frau auf, die ihn im Taxi begleitete.

Fast schon in Babenhausen angekommen, erklärt der Obernburger, dass er nach Obernburg gebracht werden möchte. Er wies den Taxifahrer an, gleich zur Polizei zu fahren, da er kein Geld habe und dort dann gleich die „Formalitäten“ geklärt werden könnten. Der geprellte Taxifahrer lieferte daraufhin das Pärchen bei der PI Obernburg ab. Hier erstattete der Taxifahrer Anzeige wegen Betruges. Der Obernburger wurde nach erfolgter Sachbearbeitung nach Hause entlassen. Seine Begleiterin musste ausgenüchtert werden, da sie mit 2,96 Promille nicht mehr steuerungsfähig war. Bei der Verbringung in die Gewahrsamszelle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der 28-Jährigen noch eine geringe Menge Heroin sicher.

Der geprellte Taxifahrer wird wohl auf seine gut 100 Euro Beförderungsentgelt verzichten müssen. Die betrunkene Begleiterin des Obernburgers erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Radfahrer gestürzt

Obernburg a.Main

Zwei gestürzte Zweiradfahrer sind am Sonntag früh vom Kreisel in der Miltenberger Straße gemeldet worden. Gegen 10.40 Uhr war hier ein 16-Jähriger, von der Ortsmitte kommend, bei regennasser Fahrbahn in den Kreisel vor der Polizeiinspektion eingefahren und gestürzt. Ein direkt dahinter fahrender Eschauer musste daher seinen Roller im Kreisel stark abbremsen, um nicht über den auf der Fahrbahn liegenden Radfahrer zu fahren. Hierbei kam auch er zu Fall.

Da der Radfahrer, der ohne Radhelm unterwegss war, zunächst regungslos auf der Fahrbahn lag, wurde ein Notarzt verständigt. Glücklicherweise stellten sich die Verletzungen kurze Zeit später als nicht so dramatisch heraus. Der Eschauer wurde mit multiplen Prellungen ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Der ebenfalls gestürzte Rollerfahrer erlitt glücklicherweise nur einige Abschürfungen. Die benutzten Fahrzeuge blieben bei dem Sturz unbeschädigt.

