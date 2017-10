Pkw rasiert Kreisel in Elsenfeld

Er fuhr geradeaus durch die Bepflanzung des Selbigen. Der Schaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR beziffert. Am Kreisverkehr entstand kein Sachschaden.





Lkw beschädigt Pkw und flüchtet

Obernburg a.Main

Zwischen 09:30 und 09:45 Uhr wurde ein an der Einmündung Runde-Turm-Straße zur Bergstraße geparkter Pkw vermutlich durch einen Lkw an der Fahrertüre und dem Kotflügel vorne links beschädigt. Eine Zeugin konnte ein Unfallgeräusch wahrnehmen und sah gerade noch einen Lkw welcher in Richtung Möbel Spilger davonfuhr. Dieser könnte für das Unfallgeschehen verantwortlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 4000 EUR. Die Ermittlungen zum unfallflüchtigen Lkw wurden aufgenommen. Ob der Fahrzeugführer den Unfall bemerkt hat ist nicht bekannt.

Kradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich

Elsenfeld

Ein von Erlenbach in Richtung Elsenfeld fahrender Kradfahrer kam gegen 11:00 Uhr aufgrund regennasser Fahrbahn und eines eingeleiteten Bremsmanövers beim Durchfahren des „Stachus“ zum Sturz. Er wurde mit Verdacht auf eine Oberarmfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR.

Geparkten Pkw mutwillig beschädigt

Erlenbach a.Main