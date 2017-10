Unfallverursacher hinterlässt keinen Namen

Bei einer Unfallflucht am Donnerstag, zwischen 13 und 16:15 Uhr, wurde im Kreuzfeldring ein orangener Citroen angefahren, so dass ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Der Verursacher brachte auch einen Zettel am Fahrzeug an. Auf dem Zettel entschuldigte sich der Verursacher in schlechtem deutsch. Aber leider vergaß er seinen Namen und die Erreichbarkeit zu notieren.

Sachbeschädigung

Elsenfeld

Vermutlich über das vergangene Wochenende wurde im Treppenhaus der Tiefgarage am Marktplatz ein Türschließer und ein Schutzgitter beschädigt. Der Markt Elsenfeld beklagt einen Schaden von 400 Euro.

Vorfahrtsunfall

Obernburg a. Main

Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, kam es an der Einmündung Katharinen-/Kapellenstraße zu einem Unfall mit Vorfahrtsverletzung. Die 46-jährige Fahrerin eines Mitsubishis übersah eine 35-jährige mit ihrem Renault. Es entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Niedernberg

Am Mittwoch, wurde zwischen 07 und 16 Uhr, aus einem Firmenhof im Nordring ein weißes Herrenrad der Marke Ghost gestohlen. Diebstahlsschaden rund 500 Euro.

Polizeiinspektion Obernburg