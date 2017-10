Nicht angeschnallt von anderem Auto erwischt

Vorfahrtsunfall mit Leichtverletzem

Ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz

Pkw verkratzt

Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg - Bei dem Zusammenstoß wurde der 28-jährige Beifahrer im Opel leicht verletzt, da er wohl nicht angeschnallt war und sich daher den Kopf an der Frontscheibe anschlug.Der Sachschaden beträgt rund 3.500 Euro.Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 26-jähriger mit einem Opel am Mittwoch, gegen 02:40 Uhr, in der Königsberger Straße unterwegs.Trotz anfänglichem Leugnen kamen ihm die Beamten auf die Schliche. Entsprechend erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren. Zudem war der Versicherungsschutz des Fahrzeugs erloschen. Hier wird gegen den Halter ein weiteres Strafverfahren zukommen.Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - In der Zeit von Montag auf Dienstag wurde ein im Bereich des Rosengartens in der Jahnstraße geparkter Audi an der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden gute 1.500 Euro.Originalmeldung Polizei Obernburg