Mönchbergerin nimmt Vorfahrt - Autos nur noch Schrott

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Die Toyotafahrerin hatte die von rechts kommende Fordfahrerin übersehen und fuhr massiv in die Beifahrerseite des Fords. Beide Pkw wurden hierbei massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden.Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro. Glücklicherweise wurde trotz des massiven Zusammenstoßes niemand verletzt.Am Wochenende, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, haben Unbekannte in der Frühlingstraße aus einem offenen Unterstand diverses Werkzeug entwendet. Die verschafften sich unerlaubt Zutritt über den Garten des Anwesens und ließen aus dem als Werkstatt genutzten Unterstand Elektrowerkzeug wie Flex und Stichsäge mitgehen. Der angerichtete Diebstahlsschaden beläuft sich auf knapp 1000 Euro.Unbekannte „Vandalen“ haben in den letzten Wochen am Schwimmbadweg ein Toilettenhäuschchen beschädigt. Die noch Unbekannten warfen auf dem Weinfestplatz die Scheiben des Toilettenhauses ein und manipulierten an der Eingangstüre herum. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.Unbekannte haben in den letzten Wochen versucht, in einen gastronomischen Betrieb in der Elsavastraße einzubrechen.Die Pächter der Gaststätte stellten fest, dass versucht wurde, die Fenstergitter an der Außenfassade wegzureißen bzw.- zu hebeln. Vermutlich wollten die Täter, die an den massiven Gittern scheiterten, in die Keller- und Lagerräume der Gaststätte eindringen, um dort Alkoholika zu entwenden.Originalmeldung Polizei Obernburg