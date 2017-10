Schlangenlinienfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ein Obernburger hatte auf der Strecke zwischen Mömlingen und Eisenbach einen Nissanfahrer gesichtet, der in weiten Bögen Richtung Obernburg unterwegs war. Dank der sofortigen Meldung des auffälligen Fahrers konnte dieser von einer Polizeistreife in Obernburg in der Eisenbacher Straße angehalten werden. Die eingesetzten Beamten konnten anhand des starken Alkoholgeruchs gleich die Ursache für die fahrtechnischen Ausfallerscheinungen des Nissanfahrers feststellen. Ein Alcotest ergab bei dem Kleinwallstädter 2,00 Promille. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Nissanfahrers sicher.

Betrugsmasche beim Autokauf

Obernburg

Ein Betrügerquartett hat am Wochenende versucht, einen Obernburger beim Autoverkauf übers Ohr zu hauen. Der Obernburger hatte im Internet seinen Pkw zum Verkauf angeboten und war telefonisch mit einem Interessenten handelseinig geworden. Am Telefon verabredete man sich zur Fahrzeugbesichtigung, zu der dann vier Personen erschienen. Die Kaufinteressenten, die angeblich kein Deutsch sprachen, ließen sich von einer mitgereisten Frau übersetzen und versuchten, den ausgemachten Kaufpreis noch zu drücken. Während die Kunden den Verkäufer ablenkten, indem sie eine Fußmatte hochhielten und Fragen zum Fahrzeuginterieur stelleten, machte sich einer der Kaufinteressenten nochmals am Motor zu schaffen und reklamierte dann plötzlich das Vorhandensein von Öl im Kühlwasser. Wegen dieses bisher unbekannten „Mangels“ sollte der Verkäufer nochmals einen Nachlass von 1000 Euro gewahren. Da dieser als Mechaniker das Fahrzeug zuvor eingehend überprüft hatte und die Masche der südländischen Kaufinteressenten durchschaute, ließ er sich nicht einschüchtern sondern den Kauf „platzen“. Die Betrüger entfernten sich mit einem Audi mit Frankfurter Ausfuhrkennzeichen.

Betrunken überschlagen

Soden

Im Rahmen der Streife haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag Abend gegen 22.00 Uhr ein verunfalltes Auto auf der Kreisstraße 30 zwischen Soden und Leidersbach bemerkt. Bei der Nachschau an dem Fahrzeug trafen die Beamten einen alkoholisierten Mann aus dem Raum Aschaffenburg an, der angab, dass er auf der Fahrt Richtung Leidersbach in einer Linkskurve bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen sei. Der Nissan des Alkoholsünders habe sich hierauf zumindest einmal überschlagen und blieb dann stark demoliert mit seinem Fahrzeug liegen. Bei der weiteren Abklärung stellte sich dann heraus, dass der unverletzt gebliebene Nissanfahrer bereits seine Freundin verständigt hatte, die gerade an der Unfallstelle eingetroffen war und sich den Beamten gegenüber als unbeteiligte Zeugin ausgab. Diese sollte den angetrunkenen Fahrer von der Unfallstelle mitnehmen, um eine Blutentnahme zu verhindern. Ein beim Nissanfahrer durchgeführter Alcotest ergab 1,12 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Rücksichtsloser Raser unterwegs -Zeugen gesucht

Obernburg

Ein Raser hat am Sonntag Mittag gegen 12.10 Uhr auf er B 469 zwischen Obernburg und Miltenberg mehrere Verkehrsteilnehmer behindert und gefährdet. Der junge Fahrer eines silberfarbenen Audi A6 war nach Obernburg auf der B 469 auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und verhinderte so, dass von hinten kommende Fahrzeuge an ihm vorbeifahren konnten. Als ein Erlenbacher ihm von hinten Lichthupe gab, zog der Audi nach rechts, ließ den Passatfahrer seitlich aufschließend und zog dann kurz vor dem VW wieder nach links. Der Passatfahrer musste hierauf stark abbremsen um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern. Dessen Fahrer zeigte daraufhin provokativ den Stinkefinger und gab Gas. Auf der wieder einspurigen Strecke nach Trennfurt setzte der Audifahrer seine rücksichtslose Fahrweise fort. Im Baustellenbereich überholte er trotz Überholverbot zwei weitere Fahrzeuge, darunter einen Porsche. Diese Fahrzeuge mussten abbremsen, um den Audifahrer wieder einscheren zu lassen, da dieser sonst mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen wäre. Die Polizeiinspektion Obernburg bittet die ausgebremsten Verkehrsteilnehmer, sich als Zeugen zu melden, damit das rücksichtslose Verhalten des Verkehrsrowdys geahndet werden kann.

Polizei Obernburg