Obernburger verbrennt Altholz auf Grill

Unfallflucht

Zu einer unklaren Rauchentwicklung sind Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Mittag ausgerückt. Aus der Hubert-Nees-Straße war mitgeteilt worden, dass es dort qualmt. Bei der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein Anwohner alte Holzlatten auf seinem Grill verbrannte. Um Mahnungen seiner Nachbarn hatte er sich nicht geschert. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Mömlingen. Eine Unfallflucht ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hunsrückstraße verübt worden. Eine Anwohnerin hatte am späten Nachmittag ihren schwarzen Nissan Micra abgestellt. Am Mittwoch früh bemerkte sie, dass die Fahrertüre klemmte. Bei Nachschau stellte sie fest, dass ein noch Unbekannter mit seinem Pkw vorne links an dem Nissan hängengeblieben war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Originalmeldung der Polizei Obernburg