Über zwei Promille: 22-Jähriger baut Unfall und haut ab

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Weitere Farbschmierereien

Geldbörsen aus Pkw gestohlen

Unfallflucht

Pkw verkratzt

Ein 22-jähriger hatte mit seinem Opel eine Treppe und ein Geländer beschädigt und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle.Nachdem das Fahrzeug an der Halteradresse nicht festgestellt werden konnte, wurde der Verursacher telefonisch erreicht, worauf er seinen Aufenthaltsort mitteilte.Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde dann Alkoholgeruch wahrgenommen und ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,18 Promille. Zur Beweissicherung wurden zwei Blutproben entnommen, außerdem musste der junge Mann seinen Führerschein abgeben.Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt.Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Zu einem Unfall zwischen zwei Pkw kam es am Sonntag, gegen 22:10 Uhr, im Kreisverkehr am Winzerfestplatz.Der 48-jährige Fahrer eines VW Sharan befand sich, von der Mainbrücke kommend, auf der Durchfahrt durch den Kreisel, als eine 58-jährige Mazda-Fahrerin aus Richtung Röllfeld kommend, in den Kreisverkehr einfuhr und mit dem VW des 48-jährigen zusammenstieß.Es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg - Zuletzt kam es im Zeitraum 29.09. - 04.10.2017 zu Schmierereien, vor allem im Stadtteil Trennfurt (PB vom 05.10.2017).Nunmehr kam es im restlichen Stadtgebiet von Klingenberg zu weiteren Schmierereien mit schwarzer Farbe. Seit dem 04.10.2017 bis zum vergangenen Sonntag wurde dabei ein Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht.Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Die Viertelstündige Abwesenheit der Fahrzeuginsassen nutzte am Sonntag, zwischen 13:00 und 13:15 Uhr, ein Unbekannter am Erlenbacher Waldfriedhof. Obwohl die Fahrzeugbesitzerin ihren Pkw nach eigenen Angaben abgeschlossen hatte, konnte der Täter ohne Spuren zu hinterlassen in das Fahrzeug eindringen und die Geldbörsen der beiden Nutzerinnen stehlen.Mömlingen, Lkr. Miltenberg - Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine in der Hauptstraße geparkte Mercedes A-Klasse. Das Fahrzeug stand geparkt am Fahrbahnrand und wurde durch den Verursacher an der hinteren Seite massiv beschädigt. Der Schaden wurde auf rund 5.000 Euro beziffert.Mönchberg, Lkr. Miltenberg - Kratzer an der Fahrerseite eines Ford Mondeo verursachte ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 20:45 - Sonntag, 00:20 Uhr. Der Wagen war in der Straße Am Hohen Bild geparkt. Die Kratzer wurden an den beiden Türen der Fahrerseite angebracht. Dem Besitzer entstand ein Schaden von 500 Euro.Polizei Obernburg