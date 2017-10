Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Audi-Fahrers, und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden die Insassen des VW leicht verletzt; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.Heckscheibe an Pkw eingeschlagen, NiedernbergIn der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein geparkter Pkw, Seat, in der Römerstraße beschädigt. Unbekannte schlugen offenbar mit einem Gegenstand auf die Heckscheibe, so dass diese komplett zerstört wurde. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.Auto zerkratzt; KlingenbergAm Samstag zwischen 14.00 und 15.30 Uhr wurde ein Pkw Audi, der in der Röllbacher Straße geparkt war, durch einen Unbekannten beschädigt. Der Täter verkratzte den abgestellten Pkw auf der rechten Seite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.Originalmeldung Polizei Obernburg