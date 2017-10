Serie von Sachbeschädigungen in Leidersbach

Betrugsversuch durch Mitarbeiter eines Callcenters gescheitert

In allen Fällen dürfte es sich beim Täter um die gleiche Person handeln. Ein im Keller eines Anwesens in der Spessartstraße abgestellter Roller wurde mit schwarzer Farbe besprüht. Die dabei aus dem Keller entwendete Kettensäge konnte später auf einer nahen Wiese wieder aufgefunden werden. Zudem wurde der Inhalt eines Feuerlöschers im Keller und im Treppenhaus versprüht. Im gleichen Anwesen wurde die Türe einer Wohnung eingetreten. In der Wohnung wurden mit schwarzer Farbe Graffitischmierereien angebracht und ebenfalls ein Feuerlöscher versprüht. Im weiteren Verlauf der Spessartstraße sprühte der unbekannte Täter die linke Seite eines Pkw mit schwarzer Farbe ein. Eine Scheune im Quellenweg wurde durch schwarze Farbe verunstaltet. Die gleiche Farbe fand sich auf zwei Pkw im Quellenweg. Im Fuhrweg wurden die hinteren Kennzeichen an zwei Fahrzeugen und eine Grundstücksmauer mit schwarzer Farbe besprüht. Dort wurde auch die Heckklappe eines Firmenwagens mit schwarzer Farbe besprüht. Der Text „Didi der Hurensohn“ war mit der gleichen Farbe auf ein Umspannhäuschen, ebenfalls im Fuhrweg, gesprüht worden. Der insgesamt angerichtete Schaden konnte noch nicht ermittelt werden, dürfte sich aber im vierstelligen Bereich bewegen. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der Einbruch in die Wohnung in der Spessartstraße lässt sich auf die Zeit zwischen 04.20 und 5.00 Uhr am Freitagmorgen eingrenzen. Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290entgegen.

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Am Donnerstag hatte eine Rentnerin aus Sulzbach einen Anruf bekommen, in dem ihr jemand mitteilte, dass sie aufgrund eines Preisausschreibens einer Zeitschrift 49000 Euro gewonnen hätte. Am Freitag erhielt sie einen erneuten Anruf mit der Bitte die Gebühr für die Auszahlung in Höhe von 900 Euro zu begleichen. Sie sollte dafür Zahlungskarten erwerben und bei einem weiteren Anruf zur Überprüfung die Nummern durchgeben. Die Angerufene durchschaute jedoch die Betrugsmasche und so gingen die Betrüger leer aus. Die Telefonnummer 030/74693971, unter der die Rentnerin angerufen worden war, lässt sich im Internet recherchieren. Dabei ist an den Kommentaren zu erkennen, dass unter dieser Nummer unter wechselnden Legenden immer wieder Betrugsversuche unternommen werden. Die Ermittlungen zur Rückverfolgung des Anschlussinhabers durch die Polizei laufen.

Originalmeldung der Polizei