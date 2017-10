Betrunkene Fahrerin rutscht in Graben - verlässt Unfallstelle zu Fuß

Nachdem sie sich nicht selbst befreien konnte, verließ sie die Unfallstelle ohne jegliche Absicherung und lief zu Fuß in Richtung Mönchberg.

Gegen 03:00 Uhr konnte ein 73-jähriger Lkw-Fahrer dem verunfallten Fahrzeug grade noch ausweichen. Als die Unfallverursacherin zur Unfallstelle zurückgekehrt war, wurde bei ihr Alkoholgeruch festgestellt. Wegen eines Wertes von 0,82 Promille musste sie eine Blutprobe abgeben und sieht zudem einer Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen.



Fahrraddiebstahl

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - In der Zeit von 15.09.2017 - 06.10.2017 wurde von einem Grundstück in der Straße Am Frohnacker ein weiß-blaues Herrenrad der Marke Bulls gestohlen. Das Rad hatte einen Zeitwert von rund 300 Euro.



Originalmeldung Polizei Obernburg