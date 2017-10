Beim Ausfahren aus Grundstück mit Radler zusammengestoßen

Der 32-jährige Fahrer eines Mitsubishis fuhr aus einer Grundstückseinfahrt, dabei stieß er mit einem 20-jährigen Radfahrer zusammen, der allerdings verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Der Radler wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Zechbetrug

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Gut gehen ließ es sich eine 53-jährige am frühen Dienstagabend in einer Gaststätte in der Marienstraße. Nachdem sie zwei Bier und ein Schnitzel genossen hatte verließ sie fluchtartig das Lokal, konnte aber vom Wirt eingeholt werden. Als Ausrede hatte sie angegeben, dass sie ihren Geldbeutel vergessen hätte.

Fahrraddiebstahl

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Zwischen Montag, 20:00 und Dienstag, 10:00 Uhr, wurde an der Herkertmühle ein silbernes Herrenrad gestohlen. Der Dieb ließ ein anderes, aber fahruntüchtiges Rad, zurück. Glücklicherweise konnte das Rad an der Annakapelle aufgefunden und dem Bestohlenen zurückgegeben werden.

Unfallflucht

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am Dienstag, in der Zeit von 01:00 - 07:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Verursacher das Verkehrsschild auf dem Fahrbahnteiler vor der Tennishalle umgefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ bei dem Unfall Fahrzeugteile, die durch die Unfallfluchtfahndung untersucht werden. Der Schaden wurde auf rund 1700 Euro beziffert.



