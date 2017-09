Frau fährt betrunken durch Erlenbach

Rucksack gestohlen

Am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, wurde eine Audifahrerin in der Altdorfstraße kontrolliert. Hierbei konnte bei ihr eine Atemalkoholzentration von 1,88 Promille festgestellt werden. Zuvor war die Frau auf der Strecke von Elsenfeld nach Erlenbach einem Zeugen durch ihre auffällige Fahrweise aufgefallen. Sie musste eine Blutprobe abgeben und die nächste Zeit auf ihren Führerschein verzichten.

Großwallstadt. In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr - Sonntag, 01:00 Uhr, wurde einem Musikanten, sein an der Bühne in der Mainstraße abgelegter Rucksack gestohlen. Neben Kleidung befanden sich auch persönliche Dokumente darin. Der Schaden liegt bei rund 100 Euro.

Originalmeldung der Polizei Obernburg