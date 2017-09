Renault fährt auf abbiegenden VW auf

Am Samstag gegen 14 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt Hobbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 31jährige wollte mit ihrem VW nach links abbiegen. Die nachfolgende Fahrerin eines Renault erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der VW-Fahrerin auf. Diese zog sich durch den Unfall eine Verletzung am Bein zu. Sie konnte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro.

Blechschaden verursacht

Obernburg. Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag gegen 15:30 Uhr an der Mainbrücke in Obernburg. Die beiden Beteiligten waren zuvor auf der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Obernburg-Mitte verließen sie die Bundesstraße. An der Einmündung zur Mainbrücke übersah die 19jährige Fahrerin des BMW, dass der vor ihr fahrende Nissan an der Einmündung stoppte. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen des 42jährigen Nissan-Fahrers auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca.3000 Euro. Verletzt wurden die Fahrer nicht.

Originalmeldung der Polizei Obernburg