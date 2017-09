Radfahrerin wird auf Mainbrücke bewusstlos  Platzwunde und Gehirnerschütterung

Zur Unfallzeit war eine Großwallstädterin mit ihrem E-Bike auf der Mainbrücke Richtung Großwallstadt unterwegs, als sie nach Angaben einer Zeugin vermutlich wegen medizinischer Gründe bewusstlos wurde und von ihrem Rad auf den Radweg stürzte. Hierbei zog sich die 68-Jährige, die glücklicherweise einen Radhelm trug, eine Platzwunde und Gehirnerschütterung zu und musste vom alarmierten Sanka ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden. Schwerere Kopfverletzungen wurden durch den Helm verhindert.

Mofafahrer leicht verletzt

Obernburg a.Main. Ein Mofafahrer ist am Donnerstag Nachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit war der 17-jährige Schüler mit seinem Mofa von Eisenbach kommend Richtung Obernburg unterwegs. An der Abzweigung der B 426 in die Miltenberger Straße übersah der junge Mann beim Linkseinbiegen einen vorrangigen Pkw BMW, dessen Fahrer von der B 469 an der Abfahrt Obernburg Süd Richtung Eisenbach abgefahren war. Als der Mofafahrer beim Abbiegen den BMW erkannte, versuchte er noch sein Mofa abzubremsen, kam hierbei jedoch zu Fall und touchierte noch leicht die Front des vorrangigen BMW X5. Der Obernburger Schüler verletzte sich beim Sturz leicht und wurde von einem Sanka ins Erlenbacher Klinikum verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Dieselaggregat entwendet

Klingenberg a.Main. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwischen dem 15.09. und 21.09. am Mainufer zwischen Röllfeld und Großheubach ein Stromaggregat entwendet worden. Der Stromerzeuger wurde von einem Landwirt zur Bewässerung eines Erdbeerfeldes eingesetzt und war unter einem Anhänger in einem abgestellt gewesen. Unbekannte brachen das Gehäuse auf und ließen das Stromaggregat und zugehörige Akkus mitgehen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Hundehalterin gesucht

Mömlingen. Beim Gassigehen ist eine Mömlingerin mit ihren beiden angeleinten hunden am Dienstag Nachmittag, 19.09.17, in der Bachetsstraße von einem nicht angeleinten Border Collie angegangen worden. Der fremde Hund attackierte einen der beiden Hunde der Mömlingerin und verbiss sich in das Tier. Die beiden Hunde der Mömlingerin zerrten aufgrund der Attacke des fremden Hundes an den Hundeleinen wodurch die Mömlingerin leichte Verletzungen im Armbereich erlitt. Ihr Rüde, in den sich der Border Collie verbissen hatte, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen im Bauchbereich. Die unbekannte Hundehalterin, die ihren Border Collie frei laufen ließ, entfernte sich mit ihrem Hund, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf die noch unbekannte Hundhalterin und ihren Hütehund.

Drogenfahrt unterbunden

Elsenfeld. Einen Schwarzfahrer haben Beamte der PI Obernburg am Donnerstag früh gegen 07.00 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Einer Polizeistreife war der 46-Jährige mit einem Leichtkraftrad in der Friedhofstraße aufgefallen. Als der Kradfahrer die Streife bemerkte, versuchte dieser zunächst, sich mit dem Krad hinter einem Pkw zu verstecken. Danach fuhr er in Richtung Marienstraße weiter. Hier wurde er von den Beamten, denen das Verhalten des Kradfahrers verdächtig vorgekommen war, angehalten. Der Elsenfelder räumte sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte er außerdem starke körperliche Ausfallerscheinungen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Auf Vorhalt räumte der Ertappte ein, am Vortag Marihuana geraucht und Speed konsumiert zu haben. Bei seiner Durchsuchung nach Betäubungsmitteln fanden die Beamten auch einen sogenannten Polenböller vor. Der pyrotechnische Gegenstand unterliegt dem Sprenggesetz und ist geeignet, schwere Verletzungen bei der Handhabung zu verursachen.

Bei dem Elsenfelder wurde durch die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet eine Anzeige u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss. Auch den Besitzer des Krades, das sich der Drogensünder am Vortag bei seinem Freund ausgeliehen hatte, erwartet eine Anzeige, da er sich nicht versichert hatte, dass der Bekannte im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



Originalmeldung der Polizei Obernburg