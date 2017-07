Kasse aus Festzelt geklaut

Unbekannte haben am Samstag Abend gegen 23.30 Uhr am Neustädterhof aus einem Festzelt eine Registrierasse entwendet. Zur Tatzeit hielt ein Mitglied des Reit-und Fahrvereins im Zelt Wache und wurde auf Geräusche aufmerksam, als im Außenbereich Festbänke umgeworfen wurden. Als der „Wachmannn“ sich hierauf ins Freie begab, um nach dem Rechten zu schauen und Unterstützung zu holen, nutzen die unbekannten Täter die Abwesenheit im Festzelt, um unbemerkt von hinten ins Zelt zu gelangen und dort eine Kasse zu entwenden. Diese transportierten die Täter Richtung Eisenbach ab. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, wurde die Polizei verständigt. Bei der Nachsuche konnten Spuren der Täter, die in ein Rapsfeld führten, festgestellt werden. Hier wurde die total demolierte Kasse aufgefunden. Die Täter dürften keine große Freude gehabt haben, denn in der Registrierkasse befand sich kein „Pfennig“ Bargeld. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Verbotene Spritztour

Leidersbach/Ebersbach. Am Sonntag Abend gegen 20.30 haben Beamte der PI Obernburg einen Schwarzfahrer mit einem Roller im Dornauer Weg aus dem Verkehr gezogen. Der 17-Jährige war mit dem Kleinkraftrad seines Kumpels im Bereich des Dornauer Weges auf einem Waldweg unterwegs um eine Spritztour zu machen. Hierbei wurde der Leidersbacher von der Streife ertappt. Da der Roller nicht versichert und zugelasen war und der junge Mann auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun eine Anzeige. Auch den Verleiher des Kleinkraftrades erwartet eine Anzeige wegen Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mountainbikerin verletzt

Erlenbach. Eine Münchnerin, die mit ihrem Mountainbike auf dem Rotweinwanderweg im Erlenbacher Wald unterwegs war, ist am Sonntag Mittag gegen 13.00 Uhr bei ihrer Radtour verletzt worden. Die 50-Jährige war an einer Steigungsstrecke seitlich umgekippt und hatte sich hierbei einen Bruch zugezogen. Ein Leidersbacher lotste die Einsatzkräfte von BRK und Feuerwehr und Bergwacht an die schwer zu erreichende Unfallstelle im Wald. Nach der Bergung der Verletzten wurde diese ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Auf Weinfest bestohlen

Großwallstadt. Ein Mobiltelefon ist einer Obernburgerin am Sonntag früh gegen 01.50 Uhr beim Besuch des Großwallstädter Weinfestes entwendet worden. Die 30-Jährige war im Bereich einer Laube am Lützeltalerberg zu Gast gewesen, hier wurde ihr ihr Mobiltelefon A5000-One Plus im Wert von ca. 550 Euro aus der Gesäßtasche entwendet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

Pressemitteilung der Polizei Obernburg