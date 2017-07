Hecke fängt Feuer beim Unkrautvernichten

Dort vernichtete ein Anwohner Unkraut mit einem Gasbrenner und entfachte dabei versehentlich einen Heckenbrand, der durch die Freiwillige Feuerwehr Mechenhard gelöscht werden konnte. Ein Schaden am naheliegenden Wohngebäude entstand somit nicht.Wörth a.M., Lkr. MiltenbergAm 22.07.17, gegen 03:00 Uhr, wurde bei der Polizei Obernburg mitgeteilt, dass am Waldhaus Wörth, Boxbergweg, ein VW Golf angefahren wurde. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit auf 21 Uhr bis zur Mitteilungszeit eingrenzen. Zeugen hatten nachträglich den Hinweis auf einen 46jährigen Opelfahrer aus dem Landkreis Miltenberg gegeben, der an der Wohnanschrift angetroffen wurde und die Fahrereigenschaft einräumte. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Sachschaden an den beteiligten und erheblich beschädigten Pkws beträgt ca. 5000 Euro.Klingenberg, Lkr. MiltenbergAm 23.07.17, 01:00 Uhr, wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass ein Kleinkraftradfahrer ohne Helm im Ortsteil Trennfurt umherfährt. Als Fahrer konnte schließlich ein 19jähriger aus dem Landkreis Miltenberg angetroffen werden. Dieser war mit 2 Promille stark alkoholisiert und räumte zudem den Konsum von Amphetamin ein. Weiter war das Kleinkraftrad des jungen Mannes ohne Versicherungsschutz und die notwendige Fahrerlaubnis war nicht vorhanden. Eine Blutentnahme wurde durch einen Arzt vorgenommen.Elsenfeld, Lkr. MiltenbergDer Geschädigte eines Fahrraddiebstahls erstattete Anzeige bei der Polizei Obernburg, da am 21.07.17, von 13 bis 14 h, das ungesicherte Jugendrad seines Sohnes vor dem Wohnanwesen in der Odenwaldstraße aus einem dortigen Radständer durch einen bislang unbekannten Täter entwendet wurde. Der Beuteschaden beträgt ca. 200 Euro.Obernburg, Lkr. MiltenbergDie geschädigte Besitzerin eines Fords stellte ihren Pkw im Zeitraum vom 21.07.17 auf den 22.07.17 in der Pfalzstraße ab. Vermutlich dort wurde der Pkw durch einen bislang unbekannten Pkw-Führer durch Anfahren beschädigt. Den Schaden bemerkte die Geschädigte an einer Tankstelle in der Miltenberger Straße und begab sich dann zur Anzeigenerstattung. Der Ford wurde stark verkratzt und der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.Erlenbach, Lkr. MiltenbergAm 22.07.17, gegen 05:00 Uhr, hielten sich drei junge Männer, außerhalb der Öffnungszeiten im Bergschwimmbad auf. Dort gelangten sie durch Übersteigen des Zaunes hin. Es wurden Müll und Kleidungsstücke am und im Schwimmbecken hinterlassen. Bei der Sachverhaltsaufnahme des Hausfriedensbruchs stellte sich zudem heraus, dass ein Beschuldigter mit dem Pkw in stark alkoholisierten Zustand zum Schwimmbad gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde deshalb angeordnet.Leidersbach, Lkr. MiltenbergAm 22.07.17, gegen 05:45 Uhr, ließen sich zwei unbekannte, junge, ca. 25jährige Männer, durch einen Taxifahrer in Leidersbach vom Buchenweg in den Strippenweg fahren. Die Männer entfernten sich am Fahrtziel, ohne die Fahrtkosten zu begleichen.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0Originalmeldung der Polizei Obernburg