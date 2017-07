Rollerfahrerin in Großwallstadt ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag Vormittag gegen 11.45 Uhr haben Beamte der PI Obernburg Am Südkreisel eine Niedernbergerin mit ihrem Kleinkraftrad überprüft. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die junge Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Roller ist. Sie und den Halter des Fahrzeugs erwartet nun eine Anzeige. Die Weiterfahrt mit dem Roller untersagten die eingesetzten Beamten.. Im Laufe des Mittwoch nachmittags ist am Honischbeach im Leerweg ein Fahrrad entwendet worden. Eine Niedernbergerin hatte am Fahrradabstellplatz am Honisch Beach ihr Rad der Marke Rixe- Toulouse abgestellt und war dort bis gegen 19.00 Uhr beim Baden. Als die 31-Jährige sich auf den Heimweg machen wollte, stellte sie fest, dass am Abstellplatz nur noch das Radschloss und die Satteltasche vor Ort waren. Das Rad im Wert von ca. 400 Euro fehlte.. Eine Unfallflucht ist am Donnerstag früh aus der Waisenhausstraße gemeldet worden. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hatte hier einen am Fahrbahnrand geparkten silbernen VW angefahren und die Heckstoßstange links beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft ich auf ca. 800 Euro.. Am Parkplatz in der Bahnhofstraße ist am Donnerstag Vormittag zwischen 09.30 und 10.30 Uhr ein VW angefahren worden. Der weiße VW wurde vermutlich von einem schwarzen Pkw Daimler beim Aus- oder Einparken angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.Ein Diebstahl aus einem vermutlich nicht verschlossenen Pkw ist am letzten Dienstag Nachmittag aus dem Niedernberger Seenbereich gemeldet worden. Ein Schaafheimer hatte seinen Peugeot an einem Parkplatz am Angelheim an der 2313 abgestellt und war zum Baden gegangen. Als er gegen 17.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatten Unbekannte aus dem Handschuhfach des Pkws die Geldbörse mit diversen Papieren und eine H&M-Tüte mit Bekleidung entwendet.. In den letzten Tagen zwischen 10 und 20.07. haben unbekannte Am Seeweg den Maschendrahtzaun in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Möglicherweise wurde der Zaun durch unbefugtes Überklettern in Mitleidenschaft gezogen. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.. Nachträglich ist eine Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw gemeldet worden. Eine Bewohnerin aus der Hohbergstraße hatte gemeldet, dass Unbekannte ihren grauen Pkw Kia, der am Fahrbahnrand geparkt war, vermutlich in der Nacht von Montag, 17.07 auf Dienstag früh an der Beifahrerseite mit einem fast 2m langem Kratzer verunstaltet haben. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Originalmeldung der Polizei Obernburg