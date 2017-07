In Großwallstadt von Fahrrad gestürzt

Der Radfahrer war mit seinem Drahtesel in der Alten Straße in Richtung Obernburger Straße unterwegs. Aufgrund eines Bremsfehlers wurde er über den Lenker geworfen und kam mit dem Gesicht auf dem Asphalt auf. Zur weiteren Abklärung der Verletzungen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.









Straßenschilder und Blumenkübel angegangen

Obernburg a.Main

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurden in der Brückenstraße im Ortsteil Eisenbach durch unbekannten Täter mobile Straßenschilder auf die Fahrbahn gezogen und an der Brücke aus den dortigen Blumenkübeln die Blumen herausgerissen. Der oder die Täter ist/sind unbekannt. Die Polizei Obernburg bittet um Hinweise.

Kennzeichen entwendet

Obernburg a.Main

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 19:00 Uhr und 01:30 Uhr, wurde durch unbekannten Täter das hintere Kennzeichen eines geparkten Kleintransporters entwendet. Der Iveco war in diesem Zeitraum in der Naturparkstraße auf dem Parkplatz am Waldrand abgestellt.

Geparkten Pkw gestreift

Kleinwallstadt

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Mittleren Torstraße ein Verkehrsunfall mit Blechschaden. Ein 30-jähriger Fahrer streifte mit seinem Kleintransporter beim Ausparken aus dem dortigen Parkplatz einen abgestellten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Pkw verkratzt

Mönchberg

Am Samstagmittag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein unbekannter Täter verkratzte hier den geparkten Volvo am vorderen rechten Kotflügel und an der hintere rechte Türe. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine.

Pkw angegangen

Obernburg a.Main

Am Samstagmittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr, wurde ein weiterer Pkw in Obernburg verkratzt. Der Mercedes war auf einem Feldweg neben dem Flurbereinigungsweg zwischen Obernburg und Großwallstadt abgestellt. Weitere Fahrzeuge vor Ort wurden nicht angegangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Auch hier gibt es keine Täterhinweise.

Pkw übersehen

Sulzbach a.Main

Zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Weiher kam es am Samstagmorgen, gegen 08:25 Uhr. Ein 38-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Chevrolet von seinem privaten Stellplatz auf die Fahrbahn und übersah hierbei einen Seat-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Gegen geparkten Pkw gefahren

Kleinwallstadt