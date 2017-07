Auto mit Warnbake beworfen und beschädigt

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie vier unbekannte Täter eine Plastikwarnbake unterhalb des Einganges zu den „Klingenburg Festspielen“ aus der Verankerung rissen und diese auf den Pkw warfen. An dem Toyota entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 750 EUR. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei Obernburg bittet um Hinweise.Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Sulzbach ein 30-jähriger in seinem Pkw auf dem Fahrersitz schlafend durch eine Streifenbesatzung festgestellt.Der Motor lief und die Handbremse war nur halb angezogen. Der Fahrer zeigte sprachliche und motorische Auffälligkeiten. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er seit Tagen und Wochen kaum geschlafen habe. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Der 30-jähriger aus dem Kreis Aschaffenburg gab an, vor einer Woche Cannabis konsumiert zu haben. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Führerschein durfte der Mann vorerst behalten und durfte im Anschluss an die Maßnahmen gehen.Am Freitag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 469, kurz vor der Abfahrt Trennfurt in Fahrtrichtung Miltenberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur seitlichen Berührung des Lkw- Anhängers mit dem Pkw.Die 25-jährige Autofahrerin welche sich auf dem linken Fahrstreifen befand kam daraufhin ins Schleudern. Glücklicherweise wurde sie bei dem Unfall nicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Obernburg zu melden.Am Freitagmittag gegen 13 Uhr wurde ein 62-jähriger Fahrer eines Lkws aus dem Kreis Aschaffenburg unter der Brücke „Blaues Wunder“ schlafend festgestellt. Ein Alkoholtest erbrachte knapp 1 Promille. Da der Fahrer kurz zuvor noch den Lkw gelenkt hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein 1-monatiges Fahrverbot.Am Freitag wurde bei der Polizei Obernburg eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Elsenfeld angezeigt. Bereits am Donnerstag zwischen 05 Uhr und 18 Uhr wurde der geparkte weiße Pkw, Daimler mit MIL- Kennzeichen an der Stoßstange vorne links beschädigt.Der Pkw war an den Park & Ride Parkplätzen abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 EUR. Bei dem Verursacher dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln.Bereits zwischen dem Montag, 10.07. und Dienstag, 11.07.17 wurde in einer Kiesgrube in Elsenfeld neben der Staatsstraße 2309 ein Radlader beschädigt. Unbekannte hatten die Seitenfenster eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.Die Polizei Obernburg sucht Zeugen, welche am Donnerstag, 13.07.17 gegen 18:50 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der Frühlingstraße auf dem dortigen Verbrauchermarktparkplatz beobachtet haben. Zur Tatzeit sollen hier zwei männliche Personen einen 49-jährigen Mann geschlagen und dessen Pkw beschädigt haben.Polizei Obernburg